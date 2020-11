Già malato di Covid ed ex dipendente di Villa Bianca: “Perchè quella struttura era stata considerata inidonea?”

Nei mesi scorsi del caso Giovanni Ritrovato ci siamo occupati più volte. Affetto da Covid ha vissuto un calvario che ha coinvolto tutta la sua famiglia, un dramma da cui è uscito alla fine di maggio dopo mesi di quarantena. Oggi ci contatta per sfogare tutta la sua amarezza anzi vera e propria rabbia per le ultime vicende relative al Coronavirus nella nostra regione. “Da cittadino calabrese e catanzarese non ci sto – dice Ritrovato . Non riesco ad accettare che ci troviamo in emergenza e in zona rossa per colpa dell’incompetenza di chi ci governa”. Ritrovato ce l’ha con il sindaco Abramo ma anche e soprattutto con il commissario dell’Ao Zuccatelli da poco nominato commissario ad Acta della Sanità in Calabria. Nel mirino delle critiche soprattutto il no alla trasformazione di Villa Bianca a centro Covid, su cui in realtà nelle ultime ore la Regione ha espresso un orientamento diverso.

“Io ho lavorato 41 anni nella sanità di cui 25 anni proprio in quell’ospedale, sono andato in pensione lo scorso primo maggio mentre ero ancora in quarantena. Zuccatelli è una persona che non conosce Catanzaro altrimenti non avrebbe considerato una struttura come villa Bianca non idonea. Per anni e anni è stata una eccellenza per questa città. C’erano molti reparti e decine di persone venivano felicemente sottoposte ad intervento.

Molti miei familiari sono stati operati li perchè scartare quella possibilità? Ma dirò di più, la struttura è composta da due padiglioni, uno dei due è tranquillamente riqualificabile e avrebbe potuto con poco. Parlo di quello principale che comprende il centralino e la portineria, ma anche laboratorio di analisi e rianimazione, e che con poco potrebbe essere reso operativo, basterebbe una parete, e rimarrebbe isolato dagli uffici amministrativi che hanno un altro ingresso. Non capisco come si sia potuto dire. mesi fa, che questa non sia una soluzione fattibile, ma le vedete in tv come è la situazione in alcuni ospedali soprattutto della Campania? Quelli invece sono idonei?” conclude Ritrovato.