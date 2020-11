Il nuovo sindacato carabinieri offre tutela legale ai suoi iscritti

“Di recente abbiamo sottoscritto con lo studio legale Vincenzo Pizzari, una convenzione agevolata per la migliore difesa e tutela dei diritti dei Carabinieri che operano nella provincia di Catanzaro e dei rispettivi familiari”. Lo dichiara Fabio Riccio, Segretario Provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri (Nsc) annunciando questa forma di accordo tra l’organizzazione sindacale e lo studio legale in questione “Il Sindacato dei Carabinieri vuole offrire sempre più servizi utili ai colleghi che ogni giorno sono impegnati per garantire la sicurezza del cittadino con enormi difficoltà operative.”