“La manifestazione di ieri a Catanzaro non ha colore e bisogna rispettarla.

Una manifestazione che, in un momento di crescita dei contagi, è forse rischiosa ma non possiamo non comprendere l’esasperazione e la rabbia. Quella folla a Catanzaro è un messaggio forte al Governo Conte e alle sue scelte scellerate, ma anche alla politica in generale, specie quella calabrese.

Noi, come partito e come individui, non possiamo e non dobbiamo rimanere sordi.

La Calabria merita un cambiamento, un cambiamento che ha chiesto anche a noi e che forse non abbiamo ancora avuto il tempo di mettere in pratica.

Se una piccola parte, seppur influente, di Calabria non vuole e respinge il cambiamento, una gran parte della Calabria lo chiede in modo reale, profondo e sincero.

E noi tutti dobbiamo fare la nostra parte per innescarlo.”

Questa la nota della Segreteria Regionale della Lega Calabria in seguito alla manifestazione di Catanzaro del 9 novembre.