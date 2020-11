Operazione Veleno, uno degli indagati assolto per non aver commesso il fatto

Era stata definita operazione “Veleno” quella scattata a Lamezia terme nel 2014 e che aveva portato in carcere decine di persone con l’accusa di spaccio di stupefacenti soprattutto tra i giovani.

La posizione di Armando Passalacqua di Catanzaro era stata già stralciata rispetto alle altre, per lui il processo era proseguito a Catanzaro. Oggi l’uomo, assistito in giudizio da Alessio Spadafora, è stato assolto per non aver commesso il fatto.