Zuccatelli arriva in Calabria preceduto dalle polemiche, ma sceglie il silenzio

Arriva alla stazione di Lamezia terme centrale e tace. Giuseppe Zuccatelli non risponde a nessuna delle domande che gli rivolgono i giornalisti presenti. Nessuna scusa per la bugia, inaccettabile ed irricevibile, su quel video in cui minimizza i contagi da Covd-19.

“Diamo una spiegazione, diamo una risposta ai calabresi” gli dicono i giornalisti sperando di sollecitarlo, ma lui continua imperterrito verso quel taxi che lo porterà, forse, verso l’ultimo suo giorno da responsabile, in qualsiasi veste della sanità calabrese.

Ultimo giorno di Zuccatelli come responsabile della sanità in Calabria?

Secondo quanto riportato dal Corriere.it, infatti Giuseppe Zuccatelli, medico sulla carta, manager sanitario nei fatti, di comprovata fede Bersaniana, tratterà le sue dimissioni. Intanto il tempo passa, la curva dei contagi sale, la gente vede sempre meno prospettive davanti a sè e il commissario in pectore della sanità calabrese fugge via in taxi.