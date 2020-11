Brugnano lancia l’allarme: “Aumentano i casi di positività tra le forze di Polizia”

“Aumentano i casi di positività tra le forze di Polizia impegnate in Calabria in servizi di ordine pubblico particolarmente complessi, compreso la gestione delle manifestazioni di protesta che si stanno svolgendo in Calabria”.

Lo afferma il segretario nazionale del sindacato autonomo Fsp, Giuseppe Brugnano, chiedendo “l’intervento dei vertici istituzionali affinché sia tutelato il personale e siano messe in campo tutte le azioni necessarie per limitare l’aumento dei contagi”. “In Calabria – afferma il segretario della Federazione Sindacale di Polizia – dobbiamo fare i conti con il continuo arrivo dei migranti e con le manifestazioni di protesta legate alle condizioni economiche e al collasso del sistema sanitario.

In questo modo, però, ne stanno pagando le conseguenze i componenti delle forze dell’ordine che continuano ad essere decimati dalla diffusione del Covid-19.

Proseguendo di questo passo, tra poco tempo, molti presidi resteranno senza personale e non saremo in grado di garantire alcun tipo di servizio, soprattutto se si considera che oltre ai casi positivi finiscono in quarantena tutti i contatti tra i colleghi. Le istituzioni preposte – ha concluso Brugnano – si sveglino dal torpore e tutelino i difensori dello Stato”.