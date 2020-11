Covid 19, a Sellia Marina si registrano 8 casi positivi

«Oggi a Sellia Marina tra ufficiali ed ufficiosi ci sono 8 positività al Covid-19» è quanto ha annunciato il primo cittadino selliese Francesco Mauro in diretta su Facebook qualche minuto fa. Di queste «4 erano già note, una mi è stata comunicata oggi alle 16.42, più altre 3: si tratta di una famiglia di cui due di loro sono attualmente ricoverati nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale di Catanzaro» ha comunicato il sindaco, che ha continuato: «li ho contattati e fortunatamente stanno bene; l’altro familiare è in quarantena a casa». Durante la diretta Mauro ha anche spiegato il perché dell’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado emanata questo pomeriggio, di concerto con altri comuni e sulla base della richiesta sopravvenuta questa mattina dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp che invitava i sindaci dei della provincia catanzarese a chiudere le scuole per un periodo di almeno quindici giorni; questo aiuterebbe il laboratorio a processare i tamponi più velocemente e favorirebbe la discesa della curva epidemiologica.

Soprattutto: «Non c’è e non c’è stato nessun pericolo nelle nostre scuole fino ad ora» ha sottolineato il sindaco. A Sellia Marina come in molti altri paesi del comprensorio gli istituti scolastici rimarranno dunque chiusi da domani e fino al 28 di novembre.