Emergenza Covid 19, il ministro Boccia: “Gino Strada è già in Calabria”

Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ospite a Porta a Porta annuncia che Gino Strada si trova già in Calabria. Rispetto alla nomina di Zuccatelli ha spiegato che, in sede di Consiglio dei Ministri, il presidente ff della Regione Calabria, Nino Spirlì si era opposto alla nomina dimostrando, però, rispetto istituzionale nel prendere atto della proposta formulata sul neo commissario.

Il commissario non è stato nominato dall’alto e non è che nessuno lo conosceva, Era un tecnico che da molto tempo lavorava in Calabria, su un territorio limitato. Gino Strada? Ha dato disponibilità a dare una mano, la valutazione la sta facendo Speranza – ha risposto Boccia. Strada è già in Calabria ed è già in contatto con il commissario e fa già delle cose importanti. Se decide di aumentare il suo impegno in Calabria non può che far bene. Ma in Calabria dobbiamo esserci tutti noi, deve esserci lo Stato”.