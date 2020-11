I surgelati non sono tutti uguali: ecco quelli che fanno bene

Il cibo da congelatore è spesso associato a cattive abitudini alimentari in favore del fresco di stagione. Oggi vogliamo riaprire il dibattito sulla qualità di ciò che mangiamo parlando dei surgelati affidabili, ben conservati e privi di aggiunte chimiche tossiche per la salute umana e per l’ambiente. Il modo di trattare le materie prime è ciò che rende un’azienda affidabile e sicura per la tua alimentazione e, quindi, oggi, cercheremo di capire quali sono i tratti distintivi del cibo surgelato genuino e sostenibile.

La qualità delle scelte sostenibili

Per cercare qualità oggi dobbiamo concentrare la nostra ricerca su aziende virtuose e rispettose dell’ambiente, che si servono tramite pratiche sostenibili di pesca e allevamento. Questa garanzia è certificata da alcuni enti di rilievo internazionale come la MSC ed è rilasciata alle aziende che pescano in maniera sostenibile e certificata, secondo pratiche di lavorazione che rispettano le linee guida del Marine Stewardship Council.

Cos’è la pesca certificata sostenibile?

La pesca certificata mira a promuovere il rispetto e la cura di tutte le varietà ittiche presenti nei mari del mondo affinché vi siano sempre generazioni future che ne possano usufruire. Questo è il senso della pesca sostenibile a cui aderisce anche www.frosta.it, i cui surgelati sono lavorati solamente attraverso pratiche certificate e rispettose dell’ambiente. Alla base di questa scelta c’è la volontà di prendersi parte della responsabilità verso il Pianeta, cambiando atteggiamento verso le risorse e le generazioni future.

Le confezioni sostenibili

Ovviamente questi alimenti surgelati sono imballati con metodi certificati, ovvero confezioni sostenibili che abbiano il minor impatto ambientale possibile. Anche questo è un indicatore di standard elevato perché il packaging è sottoposto a rigorosi controlli di qualità rispetto all’utilizzo di involucri riciclabili, riciclati e certificati.

Perché preoccuparsi delle confezioni?

Perché non esiste alcuna sostenibilità se non si parte dagli imballaggi che devono oggi essere pensati come materiali di facile riciclo dopo l’utilizzo o proveniente da qualcosa di riciclato. Le confezioni sostenibili sono l’indicatore del livello di qualità del brand che scegli perché significa che ha a cuore il Pianeta.

È una scelta che ci permette nel nostro piccolo, di dare risalto e valore alle nostre decisioni di acquisto. Optare per aziende sostenibili e rispettose dell’ambiente significa avere a cuore una causa importante per la salute ed il benessere di tutti noi.

Cosa cercare nell’etichetta prima di acquistare

Infine, c’è sicuramente l’etichetta, uno strumento di tutela del consumatore che, teoricamente, dovrebbe chiarirti da subito cosa c’è in un prodotto. Cosa c’è nei surgelati? Nel filetto di merluzzo surgelato, per esempio, non dovrebbe esserci altro che pesce e ghiaccio.

In realtà ciò che denota la qualità di un surgelato fresco, pescato legalmente e trattato nel rispetto dei mari è proprio l’assenza di additivi che ne alterino sapore e colore. Perciò occhio ai coloranti, agli aromi aggiunti, agli esaltatori di sapidità, agli stabilizzanti, agli emulsionanti, ai grassi aggiunti e agli amidi modificati chimicamente.

Un risparmio interessante

Le aziende a cui affidarsi sono quelle che usano i sapori genuini, quelli della cucina di casa e che rilasciano informazioni sempre consultabili e trasparenti. Questa caratteristica ti dà la certezza di mangiare un alimento fresco e ben conservato, attraverso la tecnica della surgelazione che conserva per periodi lunghi anche gli alimenti a veloce deperimento.

Inoltre, il fatto che il prodotto sia lavato e pronto da cucinare, senza spine o scarti da pulire ti farà risparmiare tempo

In conclusione, fermati al supermercato e cerca queste informazioni sull’etichetta, vedrai che imparerai velocemente a riconoscere un’azienda da sostenere.