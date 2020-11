Montepaone, sospesa la didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado

Sospesa la didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Montepaone. L’ordinanza del sindaco a partire da giovedì 12 novembre fino al 28 novembre 2020. Il provvedimento anche in vista della proposta dell’Asp di Catanzaro di ieri di sospendere l’attività didattica in presenza nella provincia di Catanzaro nelle scuole primaria, di infanzia e nelle classi prime della scuola secondaria di primo grado.