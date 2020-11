Covid 19, a Botricello i casi salgono a 67: contagi in una casa di riposo

È durato poco l’entusiasmo da contagio zero raggiunto gli scorsi giorni a Botricello. È di qualche ora fa la notizia che la curva del contagio da Covid-19 nella comunità botricellese è nuovamente schizzata a 67 positività. Si tratta per la maggior parte di contagi, avvenuti all’interno di una casa di riposo; «qui già ieri era stato riscontrato un caso positivo di un dipendente. Immediatamente sono stati disposti i test molecolari per tutti gli ospiti della struttura ed il personale e, nella mattinata di oggi si è venuti a conoscenza dei risultati. Tra i positivi ci sono 13 ospiti e 7 organici».

È quanto dichiarato dal sindaco Ciurleo in un video messaggio su Facebook. «Poi ci sono altri 9 positivi e questi sono riconducibili a contatti con altri positivi – ha spiegato il primo cittadino -; fondamentalmente si tratta di persone che erano già in quarantena perché venute a contatto con positivi e che oggi si sono positivizzate». Nel suo intervento Ciurleo ribadisce l’importanza di rispettare le regole e di non farsi prendere dal panico: «Usate la testa – dice -, evitate assembramenti e situazioni a rischio contagio». Anche a Botricello chiuse le scuole di ogni ordine e grado e, quanto alla situazione degli asili che erano stati aperti, seppur per pochi giorni, il sindaco ha ribadito: «È stato un provvedimento preso ponderatamente, considerando che le scuole materne non sono state coinvolte in nessun contagio, ne di bambini ne di maestre». Ed in risposta alle numerose polemiche delle ultime ore, proprio in merito a ciò Ciurleo ha chiosato: «In un momento così particolare per la nostra comunità dovremmo essere uniti e non cercare il “pelo nell’uovo”, criticando continuamente l’operato di questa amministrazione. Noi siamo a disposizione della collettività e ci resteremo, incuranti di chi, per biechi scopi elettorali cerca di attaccarci in tutti i modi; ora affrontiamo questo problema, avremo tempo di discutere più avanti se qualcosa non sarà andato come doveva».