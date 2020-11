Nuova puntata di Monitor: si parla di sanità

Saranno le onorevoli Wanda Ferro (Fratelli d’Italia) e Silvia Vono (Italia Viva) le ospiti della nuova puntata di Monitor che domani, alle 15, andrà in onda sulla web tv di Catanzaroinforma. A condurla Davide Lamanna che, partendo dai fatti di cronaca degli ultimi giorni soprattutto riguardanti la sanità, inviterà gli spettatori a porre domande alle due parlamentari attraverso la pagina facebook del giornale. Tra gli ospiti, in collegamento skype, il cardiologo Roberto Ceravolo, direttore Uoc di Cardiologia Utic – Polt all’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme, il quale illustrerà il senso di un post che, il giorno dopo la manifestazione di piazza a Catanzaro, ha fatto molto discutere. Gli interventi del pubblico saranno moderati, come sempre, da Ugo Palmerino mentre la regia è affidata a Giuseppe Cristiano.