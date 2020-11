Positività a Girifalco, tutti negativi i tamponi degli alunni e del personale dello “Scopelliti”

“Sono stati effettuati, stamattina, nella tenda triage allestita al campo sportivo, i tamponi ai soggetti venuti a contatto con il docente della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto “Scopelliti” risultato, nei giorni scorsi, positivo al Covid 19: i tamponi degli alunni, dei docenti e del personale scolastico hanno dato, tutti, esito negativo”. E’ quanto si legge in una nota dell’amministrazione comunale di Girifalco che continua ” La macchina organizzativa dell’emergenza Covid 19 resta in moto sperando che non ce ne sia più bisogno.

I ringraziamenti

Per, oggi, il nostro più grande grazie va a loro: ai medici Caterina Deieso, Enzo Defilippo e Michele Scicchitano, all’infermiera pediatrica Caterina Marinaro e agli infermieri Antonio Marinaro ed Elisabetta Sestito. Grazie di cuore alla Prociv, all’Avis (Laura Ielapi, Antonio Mungo), alla Pro Loco (Paolo e Barbara Migliazza), alla Polizia Municipale, alla Farmacia Defilippo, ai Carabinieri, agli operatori ecologici, alla Global Service Srl per la sanificazione gratuita della tenda Triage”.