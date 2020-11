Primo caso da Covid-19 a Cerva

Il contagio non risparmia neanche Cerva: primo caso da Covid-19 anche nel paese presilano. E’ di pochi minuti fa la notizia della positività al virus pandemico di una signora anziana di 78 anni.

A darne comunicazione su pagina Facebook è il primo cittadino Fabrizio Rizzuti che, nel ringraziare la famiglia della donna per la comunicazione tempestiva e l’alto senso civico in quanto già in quarantena volontaria, si appella al senso civico dei propri concittadini rammentando le prescrizioni del Dpcm 3 novembre che ha classificato la Calabria come zona rossa.