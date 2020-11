Ritorno in aula nel segno dell’emergenza Covid

“Vai Rotundo, vai! Vergogna, non fate parlare una donna dopo che in Consiglio regionale votate la parità d genere”. L’aiuto a Cristina Rotundo, esponente di Fare per Catanzaro, interrotta dall’assessore Ivan Cardamone, arriva inaspettato da Manuela Costanzo di Obiettivo Comune, in pratica collega di partito di Cardamone. Rotundo interrogava Cardamone per un intervento sulla stampa che criticava i criteri di ripartizione dei ristori stabiliti dal governo per fare fronte dalle difficoltà economiche delle categorie colpite dalla chiusura. L’interruzione ha provocato un diverbio tra i due consiglieri, che ha costretto anche il presidente Marco Polimeni ad alzare la voce. L’episodio rende conto della tensione che cova tra i banchi del Consiglio comunale di Catanzaro, iniziato con più di tre re di ritardo perché il sindaco Sergio Abramo è stato impegnato in Prefettura nell’incontro del Comitato di sicurezza in chiave anti Covid. Diciassette i punti all’ordine del giorno. La seduta si è aperta con la commemorazione della presidente Jole Santelli culminata con il raccoglimentodell’aula. Subito dopo la prima schermaglia procedurale: Sergio Costanzo chiede lumi sulla effettiva regolarità della seduta di Consiglio, formalmente prosecuzione del precedente, sospeso e mai più ripreso, se non a distanza di un mese esatto. Il presidente Polimeni rassicura sulla regolarità regolamentare: si tratta in sostanza di una nuova convocazione. Il Consiglio si apre formalmente con una pratica di gestione dell’obitorio con l’uso della morgue e del deposito di campioni anatomici, illustrata dall’assessore Franco Longo. In pratica si rinnova la convenzione tra Asp e Comune prevedendo un incremento dell’impegno finanziario dell’Ente secondo scaglioni crescenti di interventi d parte della medicina legale. Ma gli interventi si concentrano subito sull’emergenza sanitaria e sulle vicende del commissariamento della sanità in Calabria, dopo le recenti e note evoluzioni in materia. Intervengono Giuseppe Pisano (Catanzaro con Sergio Abramo), Roberta Gallo (FI),Antonio Ursino (Catanzaro da Vivere), Luigi Levato (CZ con Sergio Abramo),Agazio Praticò (CZ da Vivere),tutti molto critici verso i provvedimenti del governo centrale e favorevoli al superamentodel commissariamento in sanità.

Più variegato Eugenio Riccio (Misto), estremamente preoccupato per l’evoluzione della situazione epidemiologica soprattutto per la risposta del sistema in merito di tracciamento e risposta alle richieste angosciose dei cittadini. Occorre attivarsi anche per via legale, presso la procura, per ovviare alle tante storture che si verificano nella catena degli interventi sanitari pubblici.

Sergio Costanzo (Fare per Catanzaro) molto critico nella gestione dell’emergenza Covidda parte del sindaco Abramo, per la sua competenza: “Sindaco, lei è sempre più uomo solo al comando. E tra l’altro, i risultati sono scadenti”. Costanzo fa l’esempio dei buoni spesa ancora attesi da molte famiglie che ne hanno avuto diritto.

Filippo Mancuso (CZ con Abramo): “Siamo usciti d’aula nella precedente seduta – ha detto il consigliere regionale della Lega – non erano stati rispettati i diritti di 500 cittadini e gli accordi precedenti con il presidente del Consiglio Polimeni. Oggi siamo qui perché ci è stato assicurato che la pratica sarà discussa oggi”. Mancuso ha svolto una disanima della situazione debitoria del sistema sanitario calabrese: “Non c’è colore politico della sanità. Non c’è soluzione se il debito rimane. L’unica uscita è azzerare il debito e fare rientrare la competenza della sanità in Calabria”. Mancuso è contrario alla soluzione Villa Bianca come centro Covid. Meglio l’opzione Policlinico.

Nunzio Belcaro (Cambiavento): la chiusura delle scuole primarie è l’ultima sconfitta della politica sanitaria.Spirlì populista e demagogico: “Non va bene Strada, però vanno bene Muccino e Minoli”.Belcaro offre la massima collaborazione all’Amministrazione al fine di garantire il ritorno degli alunni nelle scuole, soprattutto nelle primarie.

Manuela Costanzo (Obiettivo Comune) che parla anche come operatrice del Pronto soccorso cittadina, inaspettatamente spezza una lancia in favore del Commissario Giuseppe Zuccatelli: “È persona di grandissima competenza”.

Gli assessori presenti in aula, segnatamente Ivan Cardamone, Alessio Sculco e Concetta Carrozza, più volte chiamati in causa dagli interventi di diversi consiglieri, vorrebbero replicare, ma sono impossibilitati a farlo dal regolamento interno. Inflessibile Polimeni: della cosa si occuperà lunedì prossimo la conferenza dei capigruppo.

Rosario Mancuso (CZ con Abramo): la didattica a distanza fa schifo, lo dice da docente. Molte famiglie non hanno il wifi in casa: questa è la realtà che spesso si dimentica. Per quanto riguarda la sanità, pende come enorme Spada di Damocle il debito sommerso della sanità, forse superiore al miliardo.

Lorenzo Costa (Officine del Sud) anticipa io voto contrario all’ultima pratica in programma, riguardante il debito fuori bilancio riconosciuto al negozio Calicolai da tempo fallito: “Non è giusto che questa Amministrazione si faccia carico di questo debito esoso risalente agli anni Novanta. Qualcuno deve dire di chi è questa responsabilità anche di fronte alla Corte dei conti”. Anche da Costa, oltre che da Praticò, critiche all’annuncio via social del sindaco sulla chiusura delle scuole primarie.

Per Fabio Talarico (CZ con Abramo) le scelte del governo, poco credibile in genere, sul commissario sono demagogiche: vogliono mettere Gino Stradaper fare digerire Giuseppe Zuccatelli che va giudicato non per il filmato sui baci, ma su quanto ha fatto o non ha fatto da commissario delle Aziende.

Sergio Abramo, il sindaco:“questo Consiglio non è stato né di destra né di sinistra, ed è un bene”. Il sindaco enumera i morti delle grandi sciagure che hanno colpito l’Italia nei decenni passati, a cominciare dalla strage di Bologna, e li paragona ai morti della pandemia, enormemente superiori: rispetto a queste dimensioni, un sindaco non può non intervenire per chiudere immediatamente le scuole sapendo che nel laboratorio dell’Ospedale ci sono tremila tamponi da processare. Sulla sanità il ragionamento è complesso. Si fanno troppe parole, quando bisogna agire e aggredire il problema nel concreto. Come sull’integrazione tra le Aziende: se l’avessimo realizzata il problema di oggi non ci sarebbe. “Sono contrario al Commissario ha detto Abramo – ma non è il momento che vada via in piena epidemia: costruiamo insieme a lui il percorso che ne porti all’uscita. Solo un potere commissariale può affrontare il buco nero dei debiti visibili e nascosti. Zuccatelli è competente. Ma contemporaneamente occorre aprire un tavolo serio con il governo sul debito”. I ristori alle aziende, secondo il sindaco, potrebbero essere gestiti dai Comuni, come si è fatto per i buoni spesa. Sul mancato coinvolgimento dei consiglieri nella decisione di chiudere le scuole primarie, il sindaco fa presente l’estrema urgenza di intervenire sul processo dei tamponi. È questione di programmazione: come sui tamponi, occorreva pensarci prima: Adesso sono difficilmente reperibili sul mercato. Ma la Calabria non funziona a tutti i livelli: andate a vedere quanti lavorano negli uffici della Regione. Per uscire, occorre rimboccarsi le maniche e fare emergere chi lavora e chi no, chi fa sul serio e chi fa solo dichiarazioni stampa, altrimenti arriva la sfiducia nella politica e l’antipolitica. Senza contare che non c’è solo la sanità da sistemare: piano rifiuti, piano idrico, agenda urbana, fondi europei. Su questi temi, quale è l’apporto dei parlamentari? E poi, il tema del regionalismo: al Sud andrebbero 43 miliardi in più se si uscisse dal criterio della spesa storica.

Dopo quattro ore di discussione si vota la prima pratica, che tutti avevano nel frattempo dimenticato. Approvata all’unanimità.