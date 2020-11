Un ferito nei pressi dalla Galleria Sansinato sul pontino in direzione via Lucrezia della Valle per un incidente che si è verificato questa mattina. Coinvolti un camion e autovettura di media cilindrata. Sul posto Carabinieri e mezzi di soccorso. Traffico bloccato verso Catanzaro Sud per il tempo necessario alla rimozione dei mezzi dalla carreggiata.