Carlo Barberio è il nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Calabria

Carlo Barberio, 36 anni, catanzarese, titolare dell’azienda costruzioni edili 2001, operativa nel campo dell’edilizia pubblica e privata, dei lavori stradali e dei grandi impianti, è il nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Calabria.

Già Presidente dei costruttori di Catanzaro, Vice Presidente di Ance Catanzaro e componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente scuola per l’edilizia della provincia, Barberio è stato eletto all’unanimità e succede all’Ing. Antonino Foti.

Con l’elezione al vertice dei giovani costruttori, Carlo Barberio entra di diritto nel Consiglio di Presidenza di Ance Calabria, all’interno del quale porterà le istanze che provengono dal mondo dei giovani.

Tra i principali obiettivi del neopresidente, così come da lui stesso illustrato nel discorso di insediamento, la volontà di accrescere la diffusione della cultura di impresa attraverso momenti di condivisione di competenze e conoscenze, e la formazione attraverso uno stretto e proficuo rapporto con le Università calabresi.

La qualità delle nostre imprese, ha dichiarato Barberio, deve essere una garanzia di qualità sia per il settore privato che per quello pubblico. Per questo è necessario, per le imprese, investire su innovazione e competenze che sono gli elementi fondamentali di un mercato in continuo cambiamento sia in relazione alle tecnologie costruttive che alle piattaforme informatiche, agli adempimenti burocratici e della sicurezza sul lavoro.

Contemporaneamente necessita anche un cambio di passo di natura pubblica negli investimenti per le infrastrutture, nella pianificazione urbanistica e nella riconversione delle nostre città verso modelli più sostenibili. Certamente non è facile in questa fase a causa degli effetti che la pandemia ha provocato non soltanto sulla salute ma anche sull’economia del territorio. C’è però anche la ferma volontà dei giovani a reagire a questa emergenza da Covid 19.

Proveremo perciò a guardare, ha concluso il Presidente Barberio, oltre l’emergenza per provare ad individuare le opportunità di crescita e rinnovamento alla quale questa fase storica ci obbliga.

Ad affiancare Carlo Barberio, in questa prima fase, due Vice Presidenti, eletti anch’essi all’unanimità, Marco Curti e Demetrio Pellegrino.

Al neo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Calabria vanno le congratulazione del Presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara e del Presidente di Ance Catanzaro Luigi Alfieri. “Siamo certi che il neo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Calabria, Carlo Barberio, saprà ricoprire il prestigioso incarico con professionalità ed impegno. La fase storica che stiamo vivendo richiede caparbietà ed abnegazione, per cui siamo certi che Barberio saprà dare il giusto input ed efficace operatività al Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Calabria”.