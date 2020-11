Cosa c’è da sapere prima di fare trading sul petrolio

Il petrolio è la materia prima più scambiata al mondo e il suo prezzo nella storia ha determinato crisi, fenomeni politici e indirizzato il fabbisogno energetico del pianeta. Ecco perché, prima di scommettere sul petrolio, è necessario sapere come funziona la sua quotazione

Com’è noto la quotazione del petrolio varia più volte nel corso della giornata e ogni piccolo mutamento può avere importanti conseguenze sul sistema. È superfluo ricordare che il petrolio è una delle fonti energetiche più utilizzate al mondo ed è adoperata anche per la produzione di derivati come plastica o cosmetici. Sono quindi molte le industrie a dipendere dalla produzione del petrolio.

È noto anche che la politica influenza il petrolio e viceversa. Attualmente i più grandi paesi produttori del mondo sono riuniti nell’OPEC, la quale produzione è rilevante per stabilire le quotazioni a livello globale, ma è importante anche considerare grandi produttori indipendenti come Russia, Stati Uniti e Cina.

Chi stabilisce il prezzo del petrolio?

Come ogni merce, il prezzo del petrolio è stabilito da alcuni prodotti sample. In questo caso la qualità e il valore del petrolio in vendita sul mercato si stabilisce in base al Brent del Mare del Nord o del WTI statunitense. Lo sconto o il rincaro sulla tariffa di un tipo di petrolio in commercio è da rapportarsi quindi a questi due modelli.

Il prezzo base della materia prima è poi regolato da agenzie indipendenti come Platts e Petroleum Argus. A dispetto di quanto si crede, non sono i produttori a influenzare direttamente il prezzo del petrolio, proprio allo scopo di evitare manipolazioni fraudolente. Tuttavia sono spesso i fattori indiretti a fare il prezzo. Una produzione eccessiva o una produzione ridotta può fortemente influenzare il meccanismo di domanda/offerta. Inoltre a modificare la quotazione del petrolio è anche l’annuncio di nuove scoperte tecnologiche o – in merito ai giacimenti – nuove scoperte o nuovi abbandoni di siti d’estrazione.

Gli Stati, poi, possono intervenire naturalmente a livello legislativo e finanziario. Imponendo un tipo di legislazione, si influenza indirettamente il prezzo della materia prima. C’è da considerare, poi, che il petrolio non è l’unica fonte energetica utilizzata al mondo. L’andamento delle fonti “concorrenti” può influenzare i prezzi dell’”oro nero”.

I recenti mutamenti nella domanda di petrolio

La domanda di petrolio è in genere legata a fattori macroeconomici e a cicli produttivi. Basti considerare che la crisi del 2008 ha generalmente ridotto la domanda di fonti energetiche. Tale andamento è stato poi corretto dalla ripresa cinese a partire dagli anni 2010. Tuttavia le sorti del petrolio rimangono ancora strettamente legate a quelle del dollaro americano. Essendo la moneta principale di contrattazione del prodotto, una svalutazione del dollaro può influire anche sulla quotazione del petrolio.

Esistono poi momenti di rottura improvvisa, difficilmente prevedibili, ma che tendono a stabilizzarsi in poco tempo. Un esempio è la piccola crisi del petrolio del 22 aprile 2020, quando i consumi hanno fortemente risentito della pandemia globale.

In genere però le quotazioni del petrolio sono facilmente prevedibili e dipendono da varianti economiche e politiche ben note. Quindi, nonostante l’avanzata delle energie alternative, che potrebbero distogliere molta domanda dal petrolio, fare trading su questa particolarissima materia prima è ancora sicuro e – per certi versi – conveniente.