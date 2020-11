Covid, muore medico catanzarese di 68 anni

Sempre disponibile con i suoi pazienti, medico apprezzato e rispettato nei quartieri Corvo e Stadio dove aveva i suoi studi professionali al servizio di centinaia di famiglie. Non ce l’ha fatta il dottor Annibale Battaglia colpito da covid-19 qualche settimana fa e deceduto oggi per l’aggravarsi delle sue condizioni. Il dottor Battaglia aveva 68 anni, grande sconforto per i tanti pazienti che lo ricorderanno sempre con affetto.