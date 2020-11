Acqua: poca e sporca, la protesta dei cittadini

Acqua poca, putrida e dal colore che non fa certamente pensare a un buon livello di potabilità. Diversi residenti, della zona a sud del capoluogo tra viale Magna Grecia e via Federico Bisceglia, ci segnalano che ormai da diversi mesi l’acqua manca continuamente, specialmente nei fine settimana, e quasi sempre arriva dai rubinetti delle proprie abitazioni torbida e maleodorante .

“In questi momenti di pandemia in cui ci viene chiesto di lavare continuamente le mani – ci riferiscono alcuni residenti- siamo costretti ad acquistare acqua minerale per lavarci e cucinare, per non parlare poi di quanti elettrodomestici stiamo cambiando perché danneggiati dalla sporcizia e dal calcare, non è comprensibile che la nostra amministrazione comunale non riesca a fornirci un servizio che ogni anno paghiamo profumatamente, vorrà dire che, perdurando così le cose, saremo costretti a non versare più quanto richiestoci”.

I cittadini dell’area interessata, ormai esasperati, sono pronti ad attivare forme di protesta, tutti uniti, per avere fornito nelle proprie abitazioni, un bene essenziale come l’acqua.