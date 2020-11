Addio al dottor Battaglia: il cordoglio della Federazione Cisl Medici e della Federazione Medico Sportiva Italiana

Cordoglio per la morte del medico, Annibale Battaglia, dalla Federazione Cisl Medici e dalla Federazione Medico Sportiva Italiana: “Grande costernazione e sconforto ha destato la scomparsa del dott. Annibale Battaglia stroncato inesorabilmente dal virus Killer Sars-Cov2. Sempre in prima linea nella tutela della salute dei suoi assistiti, Annibale ha rappresentato un punto di riferimento importante per la Medicina Generale, come nostro rappresentante sindacale nel Comitato Consultivo Aziendale, e per la Medicina dello Sport, facendo parte del Consiglio Direttivo provinciale.

Professionista che non si è sottratto al proprio dovere e che ha onorato il camice bianco e la missione che aveva intrapreso col giuramento di Ippocrate, Annibale è morto nell’adempimento del proprio dovere.

Onore ad un galantuomo, al medico di tutti. La Cisl Medici Calabria e Territoriale Magna Graecia e la Federazione Medico Sportiva Italiana si stringono attorno alla famiglia ed in particolare alla moglie, collega medico, in un momento così doloroso”.