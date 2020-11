Addio al dottore Battaglia, il ricordo del docente universitario Giarelli

Anche il mondo universitario piange la morte per Covid del dottore Annibale Battaglia all’Ospedale Pugliese di Catanzaro. Di seguito il ricordo del professore Guido Giarelli dell’Università Magna Graecia. Il Dott. Battaglia ha collaborato con Giarelli in diversi corsi e master universitari sperimentando una medicina che non si occupi solo del sintomo, ma del paziente tutto, inteso come persona nella sua complessità. Riaffermando l’importanza della relazione medico-paziente.

Ricordo con grande affetto l’amico Annibale Battaglia, esploratore curioso e arguto dell’inesplorato, sperimentatore attento e senza pregiudizi delle nuove vie della medicina integrata, appassionato accompagnatore dell’umana sofferenza: il suo infaticabile impegno professionale e la sua inesauribile capacità di compassione resteranno per sempre un esempio ineguagliato nel ricordo di chi l’ha conosciuto.

Guido Giarelli

Università Magna Graecia di Catanzaro

Professore di Sociologia Generale