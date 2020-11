Cento anni e tre generazioni: tanti auguri a zia Rorò!

Rosa Citriniti compie oggi 100 anni, costretta purtroppo a spegnere le candeline solo con i conviventi e a salutare i suoi 102 nipoti da un monitor, per questo maledetto virus che prima di ogni cosa, ci priva degli affetti più cari.

Appartenente a una famiglia numerosa formata dai genitori e da dieci tra fratelli e sorelle, di cui solo una ancora in vita insieme a lei, ha cresciuto i suoi nipoti, i pronipoti e i figli di quest’ultimi con amore, dedicandogli tutta la sua vita con pazienza e spirito di abnegazione. E’ un importante punto di riferimento per i suoi cari ai quali offre una preziosa saggezza frutto delle esperienze vissute in una vita che ha conosciuto la guerra, la perdita delle persone care e il sacrificio.

Una vita lunga tre generazioni di una stessa famiglia, che ha saputo crescere con valori sani, con il rispetto e con la preghiera, a lei tanto cara e che ancora oggi le fa compagnia. Il suo carattere forte, dominante , quasi autoritario, che ha tenuto testa a chiunque, anche quando la donna non aveva possibilità di esprimere le proprie idee , nasconde invece una infinita sensibilità e un cuore così grande da contenere amore per tutti coloro che hanno incrociato il suo cammino. Frequentatrice assidua della parrocchia e zelatrice del cuore di Gesù, non si priva dell’ ascolto quotidiano della Santa messa attraverso la televisione, che riempie le sue giornate. Dedita alla lettura, al lavoro a maglia e alla cucina, che da sempre è stato il suo regno, nonostante l’età è sempre pronta a confrontarsi con nuove tendenze culinarie sperimentando con successo ogni ricetta. Per tutti coloro che la conoscono e la amano, è e sarà sempre “ZIA RORO’” la zia con le braccia più grandi del mondo, capace di accogliere tutti in un caldo abbraccio e offrire con amore un porto sicuro! Anche il Sindaco ha voluto omaggiare questo evento con una pergamena consegnata alla festeggiata dall’assessore ai Lavori pubblici, Franco Longo.