L’Asp cerca strutture per farle diventare Covid Hotel

L’Asp cerca sistemazione per i soggetti. Covid. E’, infatti, stata indetta una manifestazione di interesse per reperire strutture private ricettive, alberghiere, paralberghiere, ed extra alberghiere comprese strutture di accoglienza anche residenziali ed organizzazioni non profit destinate ad ospitare soggetti Covid 19 positivi asintomatici dimessi da ospedale o da strutture socio sanitarie o da mantenere in isolamento. Il termine per partecipare è fissato a dieci giorni dalla daa di pubblicazione. La delibera dell’Asp è datata 12 novembre.