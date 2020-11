Morte dell’amministratore unico Ferrovie Calabria: il cordoglio di Asstra

“Una morte improvvisa e prematura provoca sempre un certo dolore, in particolar modo in questo periodo così difficile, ancor più quando si tratta di un manager capace e prezioso per un territorio come la Calabria e per un settore non semplice come il trasporto pubblico locale”: sono le dichiarazioni a caldo di Marco Correggia, presidente dell’Asstra Calabria, l’associazione che raccoglie le aziende di trasporto pubblico locale in Italia, alla notizia della scomparsa dell’amministratore unico delle Ferrovie della Calabria, Antonio Parente.

“Una personalità che ha sempre svolto con grande impegno e dedizione il suo incarico – aggiunge Correggia – L’Asstra Calabria si unisce al dolore della famiglia per questa triste perdita.” “