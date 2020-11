Negligenze nella gestione dell’emergenza Covid: Procura di Catanzaro indaga

La Procura della Repubblica di Catanzaro ha aperto un fasciolo di indagine per epidemia colposa per fare luce su eventuali responsabilità relative alla non applicazione del piano Anti Covid. I magistrati – come riportato dall’edizione odierna del quotidiano la Gazzetta del Sud proveranno a mettere ordine nella lunga catena di errori, omissioni, negligenze e abusi nella gestione dell’emergenza coronavirus in Calabria.

La Guardia di Finanza, con il coordinamento della Procura guidata da Nicola Gratteri, ha avviato una serie di attività raccogliendo documenti e segnalazioni. Nel mirino degli inquirenti anche il rimpallo di responsabilità tra istituzioni e altre situazioni su cui indagare. Spunti sarebbero stati forniti anche dai sindacati che ieri sono stati in Procura e hanno presentato un esposto procura .