Processo Jonny, chieste 66 condanne in appello

Trasformare quattro assoluzioni in condanne e aumentare la pena per otto imputati. Sono le richieste che il pm della Direzione distrettuale antimafia Domenico Guarascio, in veste di sostituto procuratore generale, ha avanzato ai giudici della Corte d’Appello di Catanzaro formulando le richieste di pena per 66 imputati nel processo scaturito dalla maxi operazione “Jonny” con cui nel maggio del 2017 i carabinieri hanno portato alla luce gli interessi della cosca Arena di Isola Capo Rizzuto sul centro di accoglienza immigrati di località Sant’Anna.

In particolare il sostituto procuratore Guarascio ha chiesto la condanna a 3 anni e 2mila euro di multa per Maria Morrone, 10 anni per Mario Mandredi, 8 anni per Domenico Mercurio, 3 anni e 2 mila euro di multa per Silvia Muraca, tutti assolti in primo grado.

Il pg ha inoltre chiesto l’aggravamento della pena a 20 anni per il governatore della Misericordia Leonardo Sacco, considerato una delle figure centrali dell’inchiesta, 20 anni anche per Fernando Poerio e Angelo Muraca, 5 anni per Stefania Muraca, 14 anni per Antonio Poerio (’81), 10 anni per Mario Ranieri, 12 anni per Mario Guareri, 14 anni e 4 mesi per Santo Tipaldi.

Per gli altri è stata richieste la conferma della sentenza di primo grado.