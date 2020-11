“Abbiate cura di voi”, la riconoscenza di una paziente di malattie infettive a tutto il personale

Abbiate cura di voi. Di solito lo dicono le madri ai figli. I nonni ai nipoti. Gli amici ad altri amici, prima di salutarsi. Ma forse il paziente di un ospedale, uscendo dal reparto dopo le dimissioni, al personale sanitario un invito così non lo ha mai rivolto. In quell’abbiate cura di voi in fondo c’è “abbiate cura di noi”. Noi che oggi più che mai abbiamo bisogno di una sanità presente, lucida, efficiente. Il messaggio è stato trovato dal personale del reparto di malattie infettive dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, appeso lì. Dove resterà, come uno di quei tanti attestati che molti ostentano, ma con un valore diverso. Perché , se la cultura dei libri è importante, quella dell’esperienza fondamentale, l’esperienza della riconoscenza è quella che rende tutti più ricchi.