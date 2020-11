Espleta i suoi bisogni all’aperto davanti a tutti, imprenditore catanzarese denuncia ex attivista politico di una cittadina ionica

L’abitudine è delle più antiche ma anche delle più odiose. E oggi qualcuno ha deciso che era arrivato il momento di denunciare. Un imprenditore catanzarese, dalla terrazza della casa in cui risiede, ha notato che sulla spiaggia, dove per altro, complice una bella giornata di sole alcune persone praticavano attività fisica, un uomo, a lui conosciuto e noto nella zona per una precedente attività politica, residente in una cittadina della costa ionica, incurante sia del fatto che affacciati a quella veranda ci fossero dei bambini, sia della gente intorno, si è abbassato i pantaloni per espletare i suoi bisogni in mezzo a tutti.

Il tentativo di redarguire l’uomo e i conseguenti insulti

L’imprenditore, capendo cosa stava accadendo, ha fatto in tempo a far rientrare i suoi figli. Ma appena si è permesso di redarguire ad alta voce l’uomo, chiamandolo per nome e cognome proprio perché persona a lui conosciuta, si è sentito a sua volta apostrofare da epiteti di ogni genere tra cui anche “catanzarese di m…”. L’imprenditore non ci ha pensato più di tanto ed è andato alla caserma dei carabinieri più vicina per denunciare l’accaduto identificando la persona ed ipotizzando a suo carico l’accusa di atti osceni in luogo pubblico.

