L’omaggio di Corsera ad Anna Maria, infermiera morta di Covid

Anche la Calabria non difetta di eroi dal camice bianco, ossia lavoratori della sanità disposti a perdere anche la vita per l’ alto senso del dovere.

Come Anna Maria Corapi, 56 anni per sempre, di Girifalco: oggi ne parla il Corriere della Sera.

Anna Maria faceva l’infermiera presso Pugliese-Ciaccio di Catanzaro: lì si è infettata, li è morta.

Il fratello Alessandro non ci sta: ” Si sarebbe potuta salvare, tampone arrivato dopo nove giorni.”

Anna Maria era molto stimata anche fuori dalle corsie ospedaliere: sempre n prima linea per diritti degli animali, in particolare gatti e cani.