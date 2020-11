È di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto la scorsa notte nel centro abitato di Sellia Marina.

Una Fiat Panda per cause in corso di accertamento ha perso il controllo andando ad impattare contro il muro di recinzione di una villetta.

A bordo della vettura la sola conducente che è stata affidata alle cure del personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.