Taverna, 104mila euro le imprese

Non è la soluzione alla crisi economica , ma è una risposta rassicurante in un momento difficile: 104mila euro sono stati stanziati dal Governo nazionale al Comune di Taverna.

Finalità: sostenere le piccole e medie imprese.

Potranno presentare istanza di contributo le imprese in difficoltà per dotarsi di strumentazioni utili per la ripartenza dopo nuovo lockdown.

” Una boccata di ossigeno per le nostre imprese ” ha asserito il confermato primo cittadino Sebastiano Tarantino che ha rammentato come il Comune di Taverna sia impegnato in prima linea anche a promuovere il fondo di ristorazione per sostegno alla filiera dell’agroalimentare.

La misura, attiva dal 15 novembre, si rivolge a ristoranti, pizzerie, mense, servizi di catering, agriturismi e alberghi. Le domande si possono presentare anche on line collegandosi al sito www.portaleristorazione.it