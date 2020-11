Contrasto allo spaccio di stupefacenti, arrestata una coppia

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Santa Maria a seguito di un servizio di perlustrazione finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti hanno arrestato B.N. nato nel ’92 e R.C. nato nel ’97, entrambi disoccupati. In particolare, i militari hanno arrestato la coppia, già nota alle forze di polizia effettuare dei movimenti sospetti uscendo dalla propria abitazione. Dopo averli seguiti per un po’ di tempo, anche sopra alcuni mezzi pubblici cittadini, i carabinieri hanno deciso di fermare i due soggetti sottoponendoli a una perquisizione personale. R.C. ha consegnato spontaneamente un involucro in carta di colore marrone contenente circa 5 grammi di marijuana che teneva nascosta tra i capelli. La successiva perquisizione domiciliare, resasi a questo punto necessaria, ha consentito di rinvenire due bilancini di precisione perfettamente funzionanti e ulteriori 79 grammi di marijuana occultata dietro la porta d’ingresso dell’appartamento. Il tutto è stato posto sotto sequestro dal personale operante.

Le due persone sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo la convalida, sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.