Sfilata di audizioni alla XII Commissione della Camera sul caso Calabria

Al momento, il calendario dei lavori della XII Commissione (Affari Sociali) della Camera dei deputati conferma la convocazione per domani martedì 17 e dopodomani mercoledì 18 con lo stesso ordine del giorno, nonostante le novità provenienti dal Governo circa la designazione dei nuovi commissari e, di rimbalzo, dalla Calabria, con la nuova sequela di dimissioni riguardanti in primo luogo il commissario ad acta nominato solo una settimana fa dal Consiglio dei ministri, Giuseppe Zuccatelli.

Pertanto, martedì 17 novembre, la Commissione, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 150/2020,recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, svolgerà, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 10 Andrea Urbani, direttore generale della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute; ore 10.25 Cgil, Cisl, Uil; ore 11.15 Ettore Jorio, professore di Diritto civile della sanità e dell’assistenza sociale presso l’Università degli Studi della Calabria (Unical) e Francesca Lecci, direttrice executive Master in management delle aziende sanitarie e socio-assistenziali (Emmas) – Sda Bocconi; ore 11.50 Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) e Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (Anaao-Assomed); ore 12.30 Francesco Bevere, direttore generale del Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie della Regione Calabria; ore 14 Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas); ore 14.30 Saverio Cotticelli, ex Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della regione Calabria; ore 15 Filippo Palumbo, già direttore generale e capo dipartimento presso il Ministero della Salute.

Dopodomani, mercoledì 18 novembre, la Commissione Affari sociali continuerà le audizioni che al momento prevedono: ore 12 Antonino Spirlì, presidente facente funzioni della Giunta regionale della Calabria; ore 12.30 Giuseppe Zuccatelli, fino a oggi commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria.

Gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta webtv e sul canale satellitare della Camera.

I lavori della XI Commissione sono in sede referente, quindi in procedura ordinaria: i deputati discutono articolo per articolo del disegno di legge prima che venga passato all’aula. Lo scopo è quello di preparare tutto il lavoro e il materiale per favorire la discussione in aula. La XII Commissione Affari sociali è presieduta dalla deputata Cinquestelle Marialucia Lorefice, consta di 44 componenti tra i quali tre calabresi: Dalila Nesci (Cinquestelle), Francesco Sapia (Cinquestelle) e Nicola Stumpo (Liberi e Uguali), tutti eletti in Calabria. Inoltre fa parte della Commissione Giuseppina Versace, nata a Reggio Calabria ma eletta nella circoscrizione dela Lombardia nella lista di Forza Italia.