Una tensostruttura per effettuare i tamponi nel parcheggio della funicolare nel quartiere Sala

Una tensostruttura in cui saranno effettuati i tamponi utili a monitorare il contagio da Covid-19. E’ questo il motivo per il quale il sindaco Abramo, insieme ai tecnici, ai militari dell’esercito e ad alcune pattuglie dei carabinieri, sta effettuando, in queste ore un sopralluogo nel parcheggio della funicolare di Catanzaro Sala. Si accelera dunque sulla prevenzione ma soprattutto sulla possibilità di effettuare dei tracciamenti utili a contenere il contagio.