Abramo sui 680 contagi in più: “Aumento dovuto ai tamponi processati in Puglia”

“L’invito che faccio ai catanzaresi è quello di rimanere calmi: i 680 positivi registrati oggi in tutta la regione si riferiscono ai circa 4mila tamponi che le aziende territoriali, della nostra come di altre province, hanno fatto processare in laboratori pugliesi per smaltire l’arretrato della settimana scorsa”.

Lo ha detto il sindaco Sergio Abramo, che nelle ultime ore ha ricevuto tantissime telefonate da parte di cittadini preoccupati. “La percentuale fra tamponi processati e casi positivi è sostanzialmente stabile, oltre al fatto che diversi casi erano già noti alle autorità sanitarie: questo non significa che possiamo abbassare la guardia, ma che bisogna continuare a mantenere i comportamenti corretti, dal distanziamento sociale all’uso delle mascherine”.