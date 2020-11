Allerta meteo su Catanzaro? Sì ma solo secondo il servizio vocale Alexa. Arpacal smentisce e corregge

“Alexa, mi puoi dire che tempo farà a Catanzaro?” “Ci sarà allerta per temporali”. La conversazione tra un ipotetico utente in cerca di bollettino meteo e la gentile voce elettronica del sistema informazioni Amazon non sarà stata proprio questa ma la ricostruzione è verosimile.

A non esserlo, anzi ad essere totalmente infondato, è invece il contenuto del suddetto bollettino. In soldoni: sulla città non solo non sono in atto temporali ma non soprattutto nemmeno stati anticipati, o previsti.

Sulla questione – divertente ma allo stesso tempo inquietante perchè se una voce elettronica più “creare dal nulla” una allerta meteo non c’è proprio da stare allegri – è dovuto persino intervenire il centro multirischi dell’Arpacal (l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della calabria) diretto da Eugenio Filice che in una nota stampa ha reso noto di aver contattato “questa mattina – attraverso l’ufficio comunicazione Arpacal – la multinazionale Amazon per allertarla, è il caso di dire, del fatto che le informazioni meteo trasmesse sui propri applicativi , tra cui quelli comandati vocalmente come Alexa, stanno diffondendo informazioni sull’allertamento meteo non corrispondenti a quelli ufficialmente trasmessi in Calabria dalla struttura specialistica dell’Arpacal che, come noto, è Centro funzionale Decentrato per l’allertamento meteo-idrogeologico e, per ciò, riferimento regionale della Protezione Civile Nazionale.

I bollettini del Multirischi, – precisa ancora Arpacal – diffusi ogni giorno sul sito cfd.calabria.it nonché sui social dell’Agenzia (Facebook e Twitter) sono infatti emessi e diffusi in ottemperanza alla Direttiva Regionale sul rischio meteo idrogeologico ed idraulico, di cui alla DGR n. 535 de 2017. Tali bollettini sono gli unici a poter ufficialmente dichiarare i livelli di colorazione dell’allerta meteo idro-geologica (verde – giallo – arancio – rossa) sul territorio di competenza. Le informazioni trasmesse da Alexa questa mattina su Catanzaro, ad esempio, riferiscono di una allerta arancione in corso che non è stata dichiarata nel bollettino diffuso ieri a tutti gli enti competenti. Ecco l’intervento di Arpacal per correggere le informazioni di pubblico servizio rese da Alexa.

Lo staff di Amazon, in una prima risposta interlocutoria ma ufficiale, si è impegnata a condividere questo feedback, fornito da parte dell’istituzione preposta all’allertamento meteo, con il team di sviluppo di Alexa per correggere le informazioni trasmesse”.