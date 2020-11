Furto in un negozio di telefonia Tim su Corso Mazzini a Catanzaro. Ignoti, la scorsa notte, si sono introdotti nei locali del punto vendita dopo aver frantumato i vetri antisfondamento.

I ladri hanno poi sottratto della merce dal valore da quantificare.

Foto 4 di 4







Sono certamente stati rubati gli smartphone esposti in vetrina ma accertamenti sono ovviamente in corso. Sul posto squadra volante della Questura di Catanzaro per le indagini.