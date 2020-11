Covid, Aned: rischio contagio dializzati notevole senza percorsi dedicati

“Con disappunto, – scrive Pasquale Scarmozzino coordinatore nazionale della prevenzione dell’Aned – rileviamo a Catanzaro costanti e sospette attenzioni sulla gestione dei pazienti in dialisi in occasioni di momenti elettorali.

Diciamo con disappunto perché Aned, da 48 anni in Calabria e in Italia, costantemente e non solo in periodi elettorali o di denigrazione sanitaria come l’attuale, tutela i pazienti immunodepressi.

A Catanzaro e provincia, da decenni Aned è attiva e voce ascoltata dalle Istituzioni, al punto da avere, oggi, una rete nefrodialitica con disponibilità di posti tecnici di dialisi e strutture di qualità invidiabili ampiamente adeguate a soddisfare le esigenze del territorio catanzarese.

Ultimo positivo riscontro, ancora una volta al Pugliese Ciaccio, dove pur in presenza di un ospedale datato, costruito per esigenze non compatibili con quelle attuali dei cittadini utenti, Aned ha chiesto ed ottenuto il più razionale percorso di accesso possibile alla sala dialisi, ristabilendo il percorso precedente più breve e funzionale ed a cui, speriamo a breve, possa seguire accesso alla sala dialisi direttamente dal posteggio auto mediante scala e ascensore dedicati”.

Il rischio contagio derivante dall’assenza di percorsi protetti per accesso alle sale dialisi dei dializzati in tutti i centri dialisi calabresi è problema già sollecitato a tutti i responsabili sanitari calabresi: dalla Struttura commissariale al Dipartimento Tutela della Salute, alla compianta presidente Santelli e ieri anche al f.f. presidente Spirlì.

La sanità calabrese, assurta alle cronache nazionali in modo eclatante per i tanti casi di malaffare e ultimamente per ridicola gestione, per riavere vitalità, funzionalità ed efficienza ha bisogno di manager qualificati – come Massimo Scura e Giuseppe Zuccatelli – ma che una classe politica bieca ha volutamente osteggiato“.