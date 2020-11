Gli studenti del liceo Siciliani continuano lo sciopero. Il perché lo spiegano i rappresentanti degli studenti in una nota stampa: “Come già espresso in una nota stampa a nostra firma, il Consiglio d’istituto del Liceo Siciliani ha deliberato, in data 16/11/2020, la rimodulazione dell’orario scolastico. Il Consiglio ha approvato il seguente orario: 5 ore al giorno di attività in sincrono con 10 minuti di pausa ogni ora, sabato incluso. Tale orario è stato posto ai voti: la votazione ha dato il seguente esito: 10 favorevoli, 7 contrari (noi 4 rappresentanti e i 3 rappresentanti dei genitori presenti). Dopo quello odierno, abbiamo deciso di indire anche per domattina uno sciopero per rivendicare i nostri diritti”.

“Le linee guida emanate in data 9 agosto e siglate dalla Ministra Azzolina sono chiare: la didattica deve prevedere obbligatoriamente le modalità sia in sincrono che in asincrono. La circolare emanata dalla Dirigente in data odierna, con la quale viene prescritto l’orario, abroga, di fatto, la modalità didattica in asincrono. Tutto ciò – si legge – è illegittimo e viola le suddette normative. Gli studenti hanno tentato di aprire con la Dirigente scolastica una interlocuzione di mediazione, ma purtroppo è stato finanche impossibile avere un contatto con la stessa. Di tutta risposta, la Dirigente scolastica ha inteso reagire al legittimo sciopero indetto dagli Studenti emettendo nei loro confronti un provvedimento di “severa ammonizione” che appare allo stato ingiusto ed infondato. Ancora una volta gli Studenti invitano la Dirigente scolastica e tutte le istituzioni del Liceo Scientifico Siciliani a trovare una soluzione didattica equilibrata e rispettosa della salute degli studenti e dei Docenti che permetta di raggiungere risultati accademici positivi e profittevoli”.

“Ad oggi – conclude la nota – perdurando la “chiusura” della Dirigente scolastica al dialogo, gli Studenti, riunitisi in via telematica, hanno deciso all’unanimità di continuare lo sciopero a tutela delle loro ragioni e dei loro diritti in attesa che la Dirigente e le istituzioni del Siciliani rivedano l’ingiusto provvedimento. La presente viene altresì inviata al Ministro Azzolina, alla Direzione Regionale Scolastica e al Provveditorato degli Studi di Catanzaro affinché ognuno per la propria parte assuma le dovute iniziative per mettere fine a tale spiacevole vicenda”.