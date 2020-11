Gratteri “Aula bunker entro il 15 dicembre, nuova Procura nel 2021”

L’aula bunker sara’ pronta tra il 10 e il 15 dicembre, è uno dei progetti a cui ho pensato quando sono

sceso a Catanzaro per realizzare un nuovo modo di gestire la giustizia. Con questa struttura risparmiamo 255 milioni di euro all’anno. Tutti i giorni vado in cantiere, parlo con gli ingegneri… Inoltre entro il 2021 ci sarà la nuova procura, in un monastero del 400 restaurato, risparmiando oltre 1 milione e 700mila euro. (…) Non ho mai pensato di mollare, amo troppo questo lavoro… Ho ricevuto tante offerte di incarichi in questi anni, ma ho sempre rifiutato perche’ mi sentirei un vigliacco a lasciare”. Cosi’ il magistrato Nicola Gratteri, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.