Sfiorata alla tragedia nella notte a Sellia Marina. In seguito ad un guasto al serbatoio dell’acquedotto un’intera abitazione è stata semi sommersa dal fango

Verso le ore 3 di questa mattina per cause in via di accertamento l’acqua delle vasche è fuoriuscita dal serbatoio scavando e rendendo pericolante la stessa struttura ma ha anche creato un lungo fiume di fango che ha sorpreso nel sonno gli abitanti di una casa al ridosso del manufatto.

Momenti di panico ma per fortuna nessun ferito ma solo danni all’abitazione e alle auto sommerse. Sul posto sono intervenuti i mezzi del comune e la squadra della ditta che si occupa della manutenzione idrica.