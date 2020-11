I sacrifici di tanti imprenditori? Inutili se le regole non sono rispettate da tutti

Hanno abbassato le saracinesche delle attività un’altra volta con il nodo in gola, ma lo hanno fatto con responsabilità e rispetto, sapendo che quell’ulteriore sacrificio che gli veniva chiesto sarebbe servito a qualcosa. Certamente, se ad essere ligi alle regole imposte dal nuovo dpcm fossero stati tutti. Ma la storia nella zona rossa del catanzarese è un’altra, perché se è vero che bar, ristoranti e negozi di abbigliamento devono rimanere chiusi, è altrettanto vero che c’è chi cerca furbamente di aggirare l’ostacolo. Lecita dunque la riflessione di Annarita Folino del negozio Anna Boutique by Teti per una situazione che ha del paradossale:

L’appello al Sindaco affinchè i sacrifici non siano vani

“A che servono tutti i nostri sacrifici se poi le regole non vengono rispettate da tutti? Ci sono attività rimaste aperte dove le entrate non sono contingentate, dove i clienti entrando possono comprare qualsiasi cosa – ha detto – non è giusto. Mi rivolgo al Sindaco Abramo affinché possa trovare una soluzione per fare in modo che i sacrifici di noi piccoli e onesti imprenditori non siano vani.”

Cineserie prese d’assalto, acquisti senza controllo

Il riferimento dell’imprenditrice è mosso da circostanze chiare e precise:

“Quello che è accaduto nella giornata di domenica mi sconforta – ha proseguito – sapere che sono state prese d’assalto alcune cineserie della città per acquistare la qualsiasi è mortificante. Mi chiedo a questo punto: chi controlla queste attività? A che servono il distanziamento e le chiusure obbligate se poi si affollano questi luoghi come se il covid non esistesse?”

Blackfriday alle porte: il sopravvento dell’online una condanna per le piccole attività

La ripresa dal primo lockdown è stata affrontata dai piccoli imprenditori come una sfida, bisognava tornare a galla e ce la stavano mettendo tutta. Ora una nuova battuta d’arresto che arriva in un momento importante dell’anno, a qualche settimana dal blackfriday e ad un mese dal Natale: