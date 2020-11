Il balletto dei commissari mai interpellati, nominati e rinunciatari. E Strada non va da nessuna parte senza Emergency

Questa pazza pazza Inter si diceva una volta. Questa pazza pazza sanità calabrese si direbbe ora. E se la situazione non fosse tragica, ci sarebbe solo da considerarla comica. Un Governo che fa nomi di commissari senza prima averli interpellati. Gente che smentisce se stessa. Solo a leggere alcune agenzie di stampa si capisce quanto la guerra fratricida all’interno di Montecitorio stia presentando il conto ai calabresi.

Gino Strada non sarebbe disponibile a ricoprire il ruolo di commissario alla Sanità in Calabria. Lo spiegano diverse fonti di maggioranza e di governo. Il fondatore di Emergency, come emerso ieri, avrebbe dato la sua disponibilità a dare una mano soprattutto sul fronte dell’emergenza Covid nella Regione, dove Emergency è già presente. Dopo la rinuncia di Eugenio Gaudio, a meno di ventiquattro ore dalla sua nomina in Cdm, si riapre il nodo della scelta di un nuovo commissario alla Sanità calabrese.

Mentre, lo stesso ministero della salute avrebbe fatto sapere che in realtà non c’è stato un colloquio tra Eugenio Gaudio e il ministro Roberto Speranza, prima che l’ex rettore annunciasse la rinuncia al posto di commissario alla sanità calabrese