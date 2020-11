La Lega tira fuori il suo nome per la sanità in Calabria: “Si nomini Pellegrino Mancini”

di Matteo Salvini*

“La Lega chiede al governo di finire di scherzare con la salute degli italiani e in particolare con quella dei calabresi: siamo alla farsa. Nel giro di poche ore hanno cambiato tre commissari alla Sanità. Non si può scegliere un bravo medico, un bravo professionista calabrese per aiutare la sanità calabrese? Un nome tra tanti, Pellegrino Mancini, responsabile regionale per i trapianti e un master in economia sanitaria”.

*Segretario de La Lega – post su Fb