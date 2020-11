Pitaro: “Sant’Anna, non si confondano le responsabilità amministrative con la professionalità del personale”

«Giovedì prossimo incontrerò – assieme al presidente del consiglio d’amministrazione dottor Gianni Parisi e al direttore sanitario dottor Antonio Capomolla del Sant’Anna Hospital – il commissario dell’Asp di CatanzaroLuisa Latella, per discutere delle problematiche che rischiano, se non affrontate tempestivamente e con la necessaria responsabilità, di penalizzare una delle eccellenze sanitarie della Calabria nel campo della cardiochirurgia».

Lo annuncia il consigliere regionale Francesco Pitaro, che aggiunge: «Occorre distinguere tra le questioni amministrative – su cui è aperta un’indagine della Procura che dovrà fare regolarmente il suo corso – e i diritti fondamentali del lavoro e della salute che vanno assolutamente tutelati. È interesse di tutti, specie in questa drammatica congiuntura sanitaria ed economica, garantire la prosecuzione delle attività sanitarie del Sant’Anna Hospital e la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere, nonché supportare adeguatamente le iniziative del nuovo management».

Per Pitaro: «La clinica, i medici e tutto il personale, che per quantità e qualità dei servizi erogati sono un punto di riferimento certo per i calabresi, non devono in nessun modo subire le gravi conseguenze di una situazione così delicata. Il dato oggettivo e preoccupante, sotto gli occhi di tutti e a cui bisogna porre rimedio (insieme ad altre questioni riferite ai crediti maturati dalla struttura sanitaria), è che l’Asp non sta pagando le prestazioni che il Sant’Anna per fortuna continua a svolgere e, conseguentemente, il personale sanitario non potrà percepire lo stipendio».

Conclude il consigliere regionale: «Con il commissario Latella, di cui in altre circostanze ho apprezzato la sensibilità verso i bisogni reali dei cittadini e la solerzia con cui svolge le sue funzioni, vedremo di capire come l’Asp intenda muoversi e quali misure intenda adottare, affinché si salvaguardi una struttura di così cruciale importanza nello scenario calabrese e nazionale».