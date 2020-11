Portachiavi Personalizzati tra le idee regalo anticipate più gettonate per il Natale

La pandemia da coronavirus, si sa, ha in molti casi ristretto la nostra possibilità di spendere. Le limitazioni agli spostamenti non hanno però ridotto la voglia di fare acquisti e in molti stanno giustamente approfittando delle promozioni in corso per regalarsi o regalare ai propri cari un momento di serenità e spensieratezza. Tra i pacchetti sotto l’albero, i pensierini più gettonati sono ovviamente quelli low cost, con portachiavi personalizzati o t-shirt e cappellini, che risultano sempre un buon modo per festeggiare il Natale senza sgonfiare il portafogli. Ma non mancano anche idee tecnologiche da parte di chi ha già effettuato acquisti sul più celebre degli store online.

Amazon ha infatti già iniziato con gli sconti del Black Friday anticipato (seguito tre giorni dopo dal Cyber Monday, il giorno preferito dagli appassionati di novità hi-tech) ma di sicuro può essere utile un salto indietro agli acquisti del Prime Day per ispirarsi con gli oggetti più venduti. E se il prodotto più gettonato è stato l’altoparlante smart Echo Dot, i consumatori italiani non si sono lasciati sfuggire l’occasione di acquistare Fifa 21 per Playstation 4 e le mascherine FFP2 di vari produttori. Con l’arrivo del Natale è però anche e soprattutto il settore giochi a essere sotto la lente d’ingrandimento, con gli utenti Amazon che sembrano restare molto affezionati ai grandi classici: i più acquistati sono sempre i mattoncini Lego, con “RisiKo!” e “Allegro Chirurgo” a farla da padrone nel settore dei giochi da tavola.

Il Natale è poi anche l’occasione per aggiornare il parco elettrodomestici sebbene, in questo caso, serva ovviamente spendere qualcosina in più. Tra gli oggetti più venduti nel Prime Day abbiamo le scope elettriche – a prescindere che siano con o senza filo, sembrano essere ormai prodotti irrinunciabili per la cura della casa, specie in un periodo in cui si presta grande attenzione alla salubrità degli spazi chiusi – e le friggitrici “ad aria”. Tra gli oggetti tecnologici, infine, grandi vendite per gli smartwatch (il Fitbit Versa 2 è il più acquistato dagli utenti Amazon), monopattini elettrici – in questo caso avrà influito il bonus mobilità stanziato dal Governo – e per cuffie e auricolari wireless.