Sanità, nuovo colpo di scena, Gaudio rinuncia all’incarico: “Mia moglie non vuole trasferirsi a Catanzaro”

Eugenio Gaudio ha rinunciato all’incarico di commissario alla Sanità in Calabria. La notizia è stata data dal Tgr Calabria e poi confermata dall’ex rettore della Sapienza in una intervista a Repubblica, in cui conferma la rinuncia per motivi personali e familiari.

“Mia moglie non ha intenzione di trasferirsi a Catanzaro. Un lavoro del genere va affrontato con il massimo impegno e non ho intenzione di aprire una crisi familiare”, ha detto il rettore.

Il rifiuto dell’ex rettore dell’Università “La Sapienza” all’incarico da parte del governo rappresenta un nuovo colpo di scena nella surreali vicende che stanno interessando la nomina da parte del governo della nuova guida dell’Ufficio del commissario, con le dimissioni prima del generale Cotticelli e poi di Zuccatelli.

La nomina di Gaudio era stata seguita da manifestazioni di apprezzamento ma anche critiche per il coinvolgimento del rettore dell’ateneo romano in una indagine a Catania su presunti concorsi truccati. Lo stesso Gaudio, nell’intervista a Repubblica, chiarisce che “il procuratore di Catania ha appena fatto sapere al mio avvocato che è andato a depositare la richiesta di archiviazione per il mio presunto abuso di ufficio”.