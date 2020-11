Tutela dell’infanzia: orizzonti collettivi, incontro virtuale della consulta giovanile di Simeri Crichi

La consulta giovanile di Simeri Crichi annuncia l’evento dal titolo “Tutela dell’infanzia: orizzonti collettivi” che si terrà giorno 20 novembre 2020 alle ore 18:00 presso la pagina Facebook “Consulta giovanile Simeri Crichi” in occasione della giornata internazionale sulla tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. “Con noi – si legge nella nota – ci saranno degli ospiti molto importanti con cui affronteremo, sotto vari ambiti, l’importanza della tutela della dimensione infanzia ed adolescenza. Noi siamo sempre più convinti della necessità da parte degli adulti di accompagnare i bambini per tutti gli stadi della crescita. È qui che subentra il ruolo della consulta. In questa contrapposizione la consulta giovanile funge da anello. noi siamo fondamentali per la sensibilizzazione giovanile, coinvolgendo, di volta in volta, i ragazzi in bellissimi progetti di crescita non solo culturale ma identitaria. Ma il nostro ruolo è soprattutto quello di far diventare il mondo esterno più a misura di ragazzo e far capire veramente quali sono le nostre problematiche”.