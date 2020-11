Zuccatelli: “Strada è una persona che ho sempre stimato”

“Gino Strada è una persona che io ho sempre stimato che stimo come professionista, come medico, come chirurgo, come esperto di emergenze”. Lo afferma Giuseppe Zuccatelli commentando a Cesena i fatti che lo hanno visto protagonista in Calabria. “Devo dire, se dovesse essere lui il commissario, di contornarsi di persone molto esperte nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti perché – aggiunge – la sanità è un settore di grande complessità”.